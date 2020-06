Drogenkurier mit zwei Kilo Marihuana in Oberfranken gefasst

Leupoldsgrün (dpa/lby) – Mit zwei Kilogramm Marihuana ist ein Drogenkurier auf der Autobahn 9 auf frischer Tat ertappt worden. Der 57-Jährige sei gerade auf dem Rückweg aus Berlin gewesen, wo bereits seit Längerem gegen einen Rauschgifthändler ermittelt werde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Von hier aus soll der 57-Jährige Drogen nach Oberfranken gebracht haben. Bei Leupoldsgrün (Landkreis Hof) wurde der Mann am Dienstagabend festgenommen, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen äußern wollte er sich zunächst nicht.