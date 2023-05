Drogenfahrt endet mit Unfallflucht: Fahrer gesucht

Ein Autofahrer hat in Ingolstadt einen Unfall wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen verursacht und ist danach geflüchtet. Es werde immer noch nach ihm gesucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der Mann war demnach am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr von drei Zeugen entdeckt worden, die ihn schlafend auf dem Fahrersitz seines laufenden Autos fanden. Als sie ihn weckten, wirkte er nach Aussagen der Zeugen benommen und drogenberauscht. Er soll gerötete, trübe Augen gehabt haben und kaum ansprechbar gewesen sein.

Bevor die Zeugen die Polizei rufen konnten, gab der Mann demnach Gas und raste davon. Er verursachte dabei einen Unfall. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Mann flüchtete weiter stadtauswärts, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei sein Auto auf einem Parkplatz finden. Der Fahrer war jedoch zu Fuß entkommen.