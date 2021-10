Drogenanbau im Gewächshaus: Geroldsgrüner hortet Marihuana-Pflanzen

Gemüse bauen normalerweise Menschen in ihrem Gewächshaus im Garten an. Bei einem Mann in Geroldsgrün ist allerdings etwas ganz anderes zum Vorschein gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, entdeckten Beamten bereits Mitte Oktober 32 Marihuana-Pflanzen im Gewächshaus des Mannes. Bei einer Durchsuchung des Hauses fanden sie dann auch noch zwei Aufzuchtanlagen, Material zum Anbau der Pflanzen und mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana. Die Gegenstände haben sie beschlagnahmt. Der 31 Jahre alte Mann bekommt jetzt eine Anzeige.

Auch am Wochenende hat die Hofer Verkehrspolizei bei Kontrollen auf der A9 wieder Drogen entdeckt. An der Rastanlage Frankenwald fanden die Polizisten bei zwei Männern Amphetamin und Haschisch.