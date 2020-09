Drogen und Waffen bei Durchsuchungen in Bayern gefunden

Regensburg (dpa/lby) – Bei Wohnungsdurchsuchungen in Mittelfranken und der Oberpfalz hat die Polizei in den vergangenen Tagen jede Menge Drogen und Waffen gefunden. Bereits seit mehreren Monaten sei verdeckt gegen mögliche Drogendealer ermittelt worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Regensburg am Mittwoch mit. Sieben Personen befänden sich in diesem Zusammenhang bereits seit Mitte September in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen wurden nun jeweils mehrere Hundert Gramm Crystal Meth, Kokain, Amphetamin, MDMA und Marihuana gefunden. Hinzu kamen ebenfalls mehrere Hundert Ecstasy-Tabletten und LSD-Trips.

Doch mit den Drogen nicht genug: In den Wohnungen in Nürnberg, Schwabach, Regensburg und Neumarkt in der Oberpfalz lagerten laut Polizei und Staatsanwaltschaft auch die verschiedensten Waffen. Denn neben zwei Autos, Bargeld und Datenträgern wurden mehrere Schusswaffen, Messer, Macheten, Schlagstöcke, Schlagringe und Beile sichergestellt. Auch Bauanleitungen zur Herstellung von Schusswaffen sowie Chemikalien und Laborutensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln seien gefunden worden, hieß es weiter.