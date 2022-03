Drogen statt Führerschein: Fahrer flüchtet und baut Unfall

Ein Autofahrer hat sich in Oberfranken eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei stand der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Zudem habe der Mann keinen Führerschein. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, gab der Fahrer am Freitag in Forchheim Gas, um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, und überfuhr dabei ein Stoppschild. Daraufhin sei er mit dem Wagen gegen einen Baum und einen Pfosten gefahren und zu Fuß geflüchtet.

Der 20-Jährige und seine Beifahrerin seien kurze Zeit später gefunden und festgenommen worden. Die Frau wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.