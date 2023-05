Drogen, Diebe und Gespräche: Bilanz nach Sicherheitstag

Bei einem bundeslandübergreifenden Sicherheits- und Kontrolltag am Mittwoch haben Polizisten in Bayern unter anderem mehrfach Drogen sowie ein gestohlenes Auto sichergestellt. Außerdem vollstreckten sie Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Kinderpornografie, wie das für Bayern am Aktionstag teilnehmende Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mitteilte. Am Sicherheitstag machten Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit.

Der Aktionstag widmete sich auch der Prävention und ermöglichte Bürgerinnen und Bürgern, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. In Würzburg luden die Beamtinnen und Beamten Passanten auf einen Kaffee ein, um ihre Sorgen zu erfahren. An Informationsständen informierte die Polizei über Callcenterbetrug, Fahrraddiebstahl und Einbruchschutz. Zahlreiche Fuß- und Fahrradstreifen sowie Polizistinnen und Polizisten der Reiterstaffel waren unterwegs.

In Bayern beteiligt sich laut Innenministerium jedes Jahr ein anderes Polizeipräsidium am Aktionstag. Heuer waren nach Polizeiangaben neben 550 Polizeibeamten auch der Zoll, die Staatsanwaltschaften, die Bundespolizei, die Sicherheitswachten und Ordnungsämter sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz.