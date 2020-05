Drogen-Brief führt Polizei zufällig zu gesuchter Frau

Deggendorf (dpa/lby) – Nachdem ein Brief mit Drogen im falschen Briefkasten gelandet ist, hat die Polizei den eigentlichen Empfänger ausfindig gemacht – und dessen Besuch festgenommen. In der Wohnung des 50-Jährigen in Deggendorf (Landkreis Deggendorf) sei nämlich zufällig eine mit drei Haftbefehlen gesuchte 34-Jährige gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Einer der Haftbefehle liege wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln vor. Die Frau sitzt jetzt im Gefängnis, gegen den 50-Jährigen wird ermittelt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung am Montag wurden 50 Gramm Amphetamin sichergestellt. In dem im Dezember falsch zugestellten Brief befanden sich laut Polizei 100 Gramm Amphetaminpaste.