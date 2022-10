DRK-Blutspendedienst Nord-Ost: Sonderblutspendetermine am Wochenende

Für viele von euch steht mit dem Feiertag am Montag ein langes Wochenende an. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bietet deswegen heute wieder einige Sonderblutspendetermine an. Blutpräparate sind nämlich nur vier bis fünf Tage einsetzbar, so der DRK-Blutspendedienst in einer Mitteilung. Mit den zusätzlichen Spendeterminen will das DRK sicherstellen, dass über die Feiertage genügend Blutpräparate zur Verfügung stehen. Im Vogtland könnt ihr (von 08 Uhr 30) bis 12 Uhr in der Begegnungsstätte in Reichenbach Blut spenden.

Dafür müsst ihr vorher online einen Termin buchen.