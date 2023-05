Dritter Zweig: Schiller-Gymnasium will Sozialwissenschaften anbieten

Mathematisch-naturwissenschaftlich oder wirtschaftswissenschaftlich: Auf diese beiden Zweige ist das Hofer Schiller-Gymnasium bisher ausgerichtet. Jetzt will es aber noch einen sozialwissenschaftlichen Zweig, den die Gymnasiasten dann wählen können. Bisher geht das in Hof nur an der Realschule oder der FOS.

Unterstützung für das Vorhaben gabs jetzt vom Hofer Stadtrat. Jetzt kann das Schiller-Gymnasium einen Antrag beim Bayerischen Kultusministerium stellen, damit der zusätzliche Zweig eingerichtet werden kann. Bereits jetzt gibt es unter den Schülern großes Interesse am sozialen Themen, heißt es vom Fachbereich Schulen im Rathaus.