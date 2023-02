Dritter Versuch mit Gorenzel bei 1860: Kommt Beierlorzer?

Der weiterhin trainerlose TSV 1860 München muss versuchen, die ersehnte und dringend benötigte Trendwende in der 3. Fußball-Liga doch noch mit Geschäftsführer Günther Gorenzel einzuleiten. Der 51 Jahre alte Österreicher wird auch am Sonntag (13.00 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Verl als Interimscoach auf der «Löwen»-Bank sitzen, wie er selbst am Freitag bestätigte.

In den ersten zwei Partien nach der Trennung von Michael Köllner reichte es für die Sechziger nur zu einem Punkt. Zuletzt gab es sogar eine Niederlage beim zuvor monatelang sieglosen SV Meppen. Der Aufstieg ist als Ziel praktisch abgehakt.

Nach einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend scheint sich immerhin eine Lösung in der Köllner-Nachfolge anzubahnen. «Es müssen dafür allerdings noch gewisse Voraussetzungen getroffen und Details geklärt werden», sagte Gorenzel.

Zu Namen äußerte er sich öffentlich wie schon zuvor nicht. Favorit soll nach Medienberichten Achim Beierlorzer sein. Der 55 Jahre alte Franke hat viel Erfahrung, arbeitete unter anderem bei RB Leipzig, Jahn Regensburg und in der Bundesliga beim 1. FC Köln und Mainz 05.

Gorenzel will im womöglich letzten Spiel unter seiner Anleitung unbedingt drei Punkte im eigenen Stadion bejubeln. Er sieht nach wie vor eine große Qualität im 1860-Kader. «Momentan ist es eher so, dass wir selbst unser größter Gegner sind», meinte er. Abwehrtalent Leandro Morgalla und Mittelfeldspieler Erik Tallig sind angeschlagen und könnten ausfallen.