«Drift»-Dreh verlangte Duken viel ab

Der Dreh zur Action-Serie «Drift – Partners in Crime» hat dem Schauspieler Ken Duken einiges abverlangt. «Das waren wahrscheinlich die intensivsten acht Monate meines Lebens», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere der Serie in München am Mittwochabend. «Zwei Wochen nach diesem Dreh habe ich alle Viere von mir gestreckt – wie ein Faultier.» Für die Serie habe er einiges an Muskelmasse zugenommen – und um diese zu halten, während der Dreharbeiten vier bis sechs Mal pro Woche trainiert. «Die letzten drei Wochen dann nur noch ein, zweimal, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das Einzige, das ich Ende des Jahres dann noch gemacht habe, war ein Hörspiel, weil ich zu mehr nicht in der Lage war.»

Duken spielt in der Serie, die am 24. Februar auf Sky startet, einen Polizisten, dem der Einsturz einer Autobahnbrücke mit mehreren Todesopfern zur Last gelegt wird. Gemeinsam mit seinem eigentlich entfremdeten Bruder (Fabian Busch) will er seine Unschuld beweisen.