Dreister Diebstahl: Tank angebohrt und Diesel geklaut

Wenn die Tankanzeige aufblinkt und der Tank eigentlich gar nicht leer sein dürfte…dann könnte ein dreister Dieb den Tank angezapft haben.

Am Hofer Südring soll das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag passiert sein; der betroffene Autofahrer hatte erst an der Tankstelle festgestellt, warum der Tank leer ist: Da ist nämlich der nachgefüllte Diesel wieder aus dem Auto geflossen. Ein Dieb hatte zuvor ein Loch in den Autotank gebohrt. Etwa 30 Liter Diesel muss er abgezapft haben und hat mit dem Anbohren auch noch 350 Euro Schaden verursacht. Zur Tankstelle musste dann auch noch die Feuerwehr kommen, um den auslaufenden Diesel abzubinden.

Die Hofer Polizei bittet um Zeugen, die am Südring etwas Verdächtiges gesehen haben könnten. Anwohner sollten ihre Autos checken, ob auch da jemand den Tank manipuliert hat.