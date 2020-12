Dreimal eingebrochen: DNA-Spur überführt Mann aus dem Landkreis Hof

In einem Gasthaus lässt es sich ganz gut leben. Das hat sich offenbar auch ein Einbrecher aus dem Landkreis Hof gedacht und ist in diesem Jahr gleich dreimal in einen leerstehenden Gasthof in Presseck eingestiegen. Dabei hatte er es sich zeitweise ganz gemütlich gemacht, Heizkörper benutzt und dort übernachtet. Im Frühjahr konnten die Ermittler dem Täter noch nicht auf die Spur kommen. Beim zweiten Einbruch schlug er ein Fenster mit einem Gegenstand ein. An dem fanden die Ermittler DNA-Spuren, die sie auf den 30 Jahre alten Mann brachten. Noch während der Untersuchungen brach er ein drittes Mal ein. Er bestreitet zwar die Taten, die Spuren sprechen aber gegen ihn. Der Mann sitzt mittlerweile wegen anderer Vorfälle in einer Haftanstalt.