Dreijährige bei Badeunfall in Bamberg wohl ertrunken

Die nach einem Badeunfall in Bamberg gestorbene Dreijährige ist wohl ertrunken. Dies lege das vorläufige Ergebnis der Obduktion nahe, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mit. Anhaltspunkte für anderweitige Einwirkungen hätten sich nicht ergeben, hieß es. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Badegäste hatten das drei Jahre alte Mädchen am Dienstag der vorigen Woche leblos am Grund eines Sprudelbeckens in dem Freibad in Bamberg entdeckt. Beschäftigten des Bads gelang es, das Mädchen wiederzubeleben. Anschließend kam die Dreijährige in ein Krankenhaus. Dort starb sie am nächsten Tag laut einer Mitteilung «trotz intensiver Behandlungsmaßnahmen».

Das Mädchen war den Angaben zufolge mit ihrer Familie in dem Bad. Was genau geschehen ist, sollen die laufenden Ermittlungen der Polizei zeigen.