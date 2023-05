Dreifeldsporthalle in Plauen: Grundsteinlegung für nächste Bauphase

Der Plauener Süden soll ein nachhaltiges Wohnquartier für alle Generationen werden. Im Rahmen eines Modellvorhabens hat die Stadt dafür Fördermittel vom Bund und vom Freistaat Sachsen erhalten. Eine Maßnahme ist die Sanierung der Dreifeldsporthalle des Lessing-Gymnasiums. Im Mai 2022 ist bereits der Spatenstich für die Tiefbaumaßnahmen erfolgt. Jetzt gehen die Bauarbeiten in die nächste Phase. Am Vormittag findet die Grundsteinlegung statt. Es soll die größte Sporthalle in Südwestsachsen werden. Bei überregionalen Wettkämpfen sollen dann bis zu 2000 Zuschauer in der Halle Platz finden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 16 Millionen Euro.