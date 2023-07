Drei Verletzte und ein totes Pferd nach Unfall auf A9

Drei Verletzte und ein totes Pferd sind die Folgen eines Unfalls auf der A9 in Mittelfranken. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Montag kurz hinter der Anschlussstelle Hilpoltstein (Landkreis Roth) schon am Sonntag. Ein 65-Jähriger wechselte aus zunächst unbekannten Gründen die Spur und kollidierte mit einem Pferdeanhänger. Der Aufprall koppelte den Anhänger ab und warf ihn um. Das zum Anhänger gehörende Auto konnte auf den Standstreifen fahren. Der Wagen des 65-Jährigen schleuderte hingegen nach dem Zusammenstoß nach links gegen die Mittelleitplanke. Das Pferd im Anhänger wurde so stark verletzt, dass Veterinäre es einschläferten. Der 65-Jährige und zwei seiner Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt laut Polizei 55.000 Euro.