Bei einem Wohnungsbrand in Oberbayern sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Zwei Polizeibeamte und eine Bewohnerin der Wohnung in Erding seien mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Brand in dem Mehrfamilienhaus am frühen Morgen zügig gelöscht. Die Ursache blieb zunächst unklar, die Kripo Erding ermittelte.