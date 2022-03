Drei Verletzte nach Brand von Holzschuppen: Hoher Schaden

Beim Brand eines Holzschuppens in Oberbayern sind ein Kind und zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Das Feuer griff Samstagnacht von dem Schuppen in Grafing (Landkreis Ebersberg) auf die Fassade von zwei angrenzenden Wohnhäusern über, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein neun Jahre altes Mädchen sowie eine 35-Jährige und ein 38-Jähriger erlitten eine Rauchgasvergiftung. Alle kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden durch das Feuer bezifferte die Polizei auf etwa eine viertel Million Euro. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.