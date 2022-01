Triftern (dpa/lby) – Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in Niederbayern drei Kinder verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Autofahrerin am Mittwoch dem Bus in Triftern (Landkreis Rottal-Inn) die Vorfahrt genommen. Dadurch sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Nachträglich hätten sich drei Eltern gemeldet und leichte Verletzungen ihrer Kinder gemeldet.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-781995/3