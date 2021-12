Drei Verletzte bei zwei Unfällen auf A92

Dingolfing (dpa/lby) – Bei zwei Auffahrunfällen auf der A92 im Landkreis Dingolfing-Landau sind am Freitagabend insgesamt drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Beim ersten Unfall kurz vor der Anschlussstelle Dingolfing-Mitte war ein 73-Jähriger nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Mann wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Kurz darauf kam es an der Stelle zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei Verletzten, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein 31-Jähriger bremste aufgrund der vor ihm liegenden Unfallstelle mit seinem Wagen ab, was eine 19 Jahre alte Fahrerin zu spät bemerkte. Sie fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des Kleintransporters auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

