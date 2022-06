Bei einem Brand in einer Wohnung in Mittelfranken sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer in Nürnberg am Dienstagmorgen aus bisher unbekannten Gründen aus. Die betroffene Wohnung brannte demnach komplett aus. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.