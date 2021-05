Michelau (dpa/lby) – Bei einem Wohnungsbrand in Michelau (Landkreis Lichtenfels) sind drei Bewohner verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstagabend vermutlich durch eine Stichflamme im Wohnhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine zweiköpfige Familie und ein Besucher der Familie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

