Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Oberfranken

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberfranken sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Zeugen hatten am Morgen im Dachbereich des Mehrfamilienhauses in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) Flammen entdeckt und den Notruf verständigt, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr habe sich der Brand auf den Dachstuhl beschränkt. Das Haus sei nun aber nicht mehr bewohnbar. Die 15 Bewohner wurden von der Gemeinde Arzberg untergebracht. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Der Schaden beträgt den Angaben nach rund 200.000 Euro.