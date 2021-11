Drei Verletzte bei schwerem Unfall bei Harburg

Harburg (dpa/lby) – Drei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 25 bei Harburg (Landkreis Donau-Ries) verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah der Fahrer eines Lieferwagens beim Einfahren auf die Bundesstraße einen dort fahrenden Lastwagen. Durch den starken Zusammenprall wurde der Lieferwagenfahrer nach ersten Informationen eingeklemmt und schwer verletzt. Mit schwerem Gerät versuchten die Rettungskräfte zunächst den Mann zu befreien. Laut Polizeisprecher vom Dienstagmorgen schwebte der Mann in Lebensgefahr. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Am Dienstagmorgen kam es zunächst zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch eine Vollsperrung.

