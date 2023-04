Drei Verletzte bei Brand von mobiler Sauna

Bei einem Brand einer mobilen Infrarotsaune in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die 57-jährige Bewohnerin hatte die vermutlich defekte Sauna am Montagabend ans Stromnetz angeschlossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während sie sich dann in einem Nebenzimmer aufhielt, wurde der Rauchmelder ausgelöst und die Frau auf die in plötzlich in Brand stehende Sauna aufmerksam. Sie begab sich ins Treppenhaus und informierte ihre Nachbarn.

Ein 51-jähriger Nachbar und ein 40-jähriger Mitarbeiter eines Hotels gegenüber dem Mehrfamilienhaus eilten dann mit Feuerlöschern zur Hilfe. Dabei verletzten sich beide Männer sowie die Wohnungsinhaberin leicht. Die Flammen wurden dann von einem Atemschutztrupp der Feuerwehr gelöscht. Die Männer kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Anschließend kontrollierten die Feuerwehrkräfte noch alle Wohnungen im Haus und entrauchten die betroffenen Apartments. Die aus dem Gebäude geflüchteten Personen kamen während des Einsatzes in einem nahe gelegenen Hotel unter. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.