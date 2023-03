Drei Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Regensburg sind drei Menschen verletzt worden. Eine Wohnung im dritten Stock stand in der Nacht zum Mittwoch in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Der Wohnungsinhaber kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt aus dem Haus gerettet. Durch das Feuer sei das gesamte Obergeschoss unbewohnbar. Auch ein angrenzendes Haus musste evakuiert werden. Die rund 50 Bewohner beider Gebäude wurden vorübergehend in den Räumen einer Kirche untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Schätzungen der Polizei bewegt sich die Schadensumme im unteren sechsstelligen Bereich.