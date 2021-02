Drei Verletzte bei Auffahrunfall bei Schwarzach

Schwarzach (dpa/lby) – Bei einem Auffahrunfall auf einer Bundesstraße in Oberfranken sind drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr bei Schwarzach (Landkreis Kulmbach) auf den stockenden Verkehr vor einer Ampel auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 66-Jährige stieß demnach am Donnerstag zunächst mit einem Auto eines 61-Jährigen zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte dieses gegen einen dritten Wagen. Alle drei Fahrer erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40 000 Euro.

