Drei Verletzte bei Auffahrunfällen an Stauende

Bei zwei Auffahrunfällen an einem Stauende auf der Autobahn 9 sind im Landkreis Roth drei Personen verletzt worden. Zwischen dem Parkplatz Offenbau und der Anschlussstelle Gredig bildete sich laut Polizeiangaben vom Samstag zunächst ein Stau, an dessen Ende am Freitagabend zwei Autos zusammenstießen. Einige Minuten später kam es dann zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Auto in das Stauende fuhr und zwei weitere aufeinanderschob. Dabei wurden ein Mann schwer und zwei Frauen leicht verletzt.