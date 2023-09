Drei Tote und sieben Verletzte bei Zusammenstoß auf B16

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 16 nahe Ernsgaden (Landkreis Pfaffenhofen) sind drei Menschen gestorben, weitere sieben wurden teilweise schwer verletzt. Die Polizei teilte am Freitag mit, eine 72 Jahre alte Frau sei mit ihrem Wagen am Donnerstagabend von ihrer Spur auf die Gegenfahrbahn abgekommen und dann mit einem Kleinbus frontal zusammengestoßen.

«Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge völlig zerstört», erklärte das zuständige Polizeipräsidium. Die 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß sofort getötet, der 69 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses starb noch an der Unfallstelle.

Seine acht Fahrgäste wurden geborgen, und «mit teilweise schwersten Verletzungen» in drei Hubschraubern und zahlreichen Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht. Einer der Mitfahrer, ein 23 Jahre alter Mann aus Ingolstadt, starb in der Klinik. Bis in die frühen Morgenstunden des Freitags war die B16 voll gesperrt.