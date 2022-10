Drei Tote nach Explosion an Tankstelle in Irland

Medienberichten zufolge ist der Junge an einer Rauchvergiftung gestorben. Seine Mutter und sein Bruder wurden schwer verletzt und (…)

Fünfjähriger bei Explosion in Spanien getötet

Dutzende Familien wohnten in Spanien einem wissenschaftlichen Experiment bei, als eine Explosion den fröhlichen Abend zum (…)

18 Verletzte bei Explosion in Spanien

Bei einem Wissenschaftsfestival am Freitag gab es auf einmal einen Knall. Ein Behälter mit flüssigem Stickstoff explodierte vor (…)

18 Verletzte bei Explosion in Spanien

Gleich zwei schwere Bootsunglücke mit Migranten rücken die Flüchtlingsproblematik einmal mehr in den Fokus. Die Menschen starteten bei (…)

18 Tote bei schweren Bootsunglücken in der Ägäis

In Indien kommt es häufiger zu schweren Verkehrsunfällen. Straßen befinden sich oft in schlechtem Zustand, auch werden immer wieder (…)

Bus in Schlucht gestürzt – mindestens 25 Tote in Indien

Auto fährt in Bushaltestelle – Fünf Tote in Bratislava

Ein Auto kracht in die Wartenden an einer zentralen Bushaltestelle in Bratislava. Der Fahrer war nach Polizeiangaben alkoholisiert. (…)