Die Stadt Plauen feiert in diesem Jahr 900. Jubiläum. Grund für viele Feiern in der Stadt. Ab heute findet außerdem das Plauener Spitzenfest statt. Um 17 Uhr startet das Rahmenprogramm. Kulturbürgermeister Tobias Kämpf betont den Zusammenhalt in der Stadt:

Highlights zum Spitzenfest sind Konzerte der Ostrockband Karussell und des deutschen DJ-Duos Gestört aber Geil. Zum Abschluss des Spitzenfests findet am Sonntag um 22:30 Uhr ein Feuerwerk statt.