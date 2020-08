Tittmoning (dpa/lby) – Drei Menschen sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Sie kamen nach Polizeiangaben ins Krankenhaus. Bei der Bergung der Schwerverletzten auf der Bundesstraße 20 in Tittmoning (Landkreis Traunstein) waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ursache für den Unfall mit zwei Autos war zunächst nicht bekannt.