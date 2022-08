Drei Schwerverletzte bei Unfall in Unterfranken

Bei einem Unfall in Unterfranken mit zwei beteiligten Autos sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ereignete sich der Unfall am Montag auf der Staatsstraße 2272 bei Grettstadt (Landkreis Schweinfurt). Zwei weitere Menschen wurden leichter verletzt. Nach Angaben der Polizei schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr. Nähere Informationen zur Unfallursache und zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.