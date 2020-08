Drei Schafe aus Herde geklaut: ein Tier getötet

Lutzingen (dpa/lby) – Drei Schafe haben Unbekannte aus einer Herde im schwäbischen Lutzingen gestohlen und eines der Tiere getötet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand der Besitzer das getötete Schaf am Sonntag an einem Maisfeld rund drei Kilometer von der Weide entfernt. Das Tier sei sichtbar an Kopf und Kehle verletzt worden. Die Täter hatten dem Schaf zudem ein Ohr samt Marke zur Identifikation abgeschnitten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es sei der erste Vorfall dieser Art in der Region.