Drei Monate vor Weihnachten: Stadt Plauen sucht Motiv für „Bürgertasse 2023“

In genau drei Monaten ist Weihnachten. Passend dazu sucht die Stadt Plauen ab sofort wieder nach einem Motiv für die Glühweintasse für den Plauener Weihnachtsmarkt 2023. Bis zum 24. November könnt ihr eure Entwürfe einreichen. Eine Jury trifft zunächst eine Vorauswahl, ab Dezember können die Bürger in Plauen per Stimmzettel oder online ihren Favoriten wählen. Der Siegerentwurf wird am 21. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt gekürt. Bei dem Wettbewerb kann jeder mitmachen – egal ob er aus Plauen kommt oder nicht.