Drei Monate Tankrabatt: Kein verändertes Tankverhalten

Wer an der Tankstelle vorbeifährt, hat es bereits mitbekommen: Die Spritpreise steigen wieder an. Am Donnerstag dürfte sich das noch deutlicher bemerkbar machen, denn dann ist der Tankrabatt, mit dem uns die Bundesregierung finanziell entlasten wollte, Geschichte. Vor allem in der Anfangszeit haben wir nicht viel davon gespürt. Die Mineralölkonzerne waren dem Vorwurf ausgesetzt, den Rabatt nicht vollständig an die Verbraucher weiterzugeben. Sebastian Leu, Geschäftsführer von Leu Energie in Hof begründet das dagegen mit den gestiegenen Ölpreisen:

Bis auf einen Run am Anfang und jetzt zum Ende des Tankrabatts hat sich das Tankverhalten nicht groß geändert, so Leu. Schließlich sind viele auf ihr Auto angewiesen. Aus diesem Grund wünscht er sich eine Verlängerung des Tankrabatts, das hat Finanzminister Christian Lindner zuletzt aber abgelehnt.