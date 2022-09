Drei Monate noch: Stadt Marktredwitz sucht Weihnachtbaum

Noch rund drei Monate, dann ist Weihnachten. Dieses Jahr wahrscheinlich mit der ein oder anderen Lichterkette weniger. Es gibt aber auch Traditionen, die trotz der Energiekrise bestehen bleiben. Die Stadt Marktredwitz sucht auch dieses Jahr wieder einen Weihnachtsbaum, der den Markt schmücken soll. Wenn ihr also einen Baum habt, der in eurem Garten etwas zu groß geraten ist, dann könnt ihr euch gerne an die Stadtverwaltung wenden. Der Baum wird natürlich kostenlos gefällt und abtransportiert.

Kontakt der Stadtverwaltung Marktredwitz:

Manuel Küsperth:

09231/501-196 oder 0151/46763938