Drei Meter langer Stamm und Wurzel rutschen auf Straße

Von einem Berghang sind Steine, eine Wurzel und ein drei Meter langer Baumstamm auf eine Straße in Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gerutscht. Die Wurzel traf ein Auto, verletzt wurde am Dienstag jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte. Weil es zu weiteren Geröllabgängen kommen konnte, wurde die Straße für etwa drei Stunden gesperrt. Vermutlich ist die Gerölllawine am Ettaler Berg durch die Witterung und der Zersetzung des Stammes ausgelöst worden. Die Polizei schließt Bau- und Forstarbeiten als Ursache aus.