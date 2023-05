Mindestens vier Maibäume durch Unbekannte beschädigt

Mindestens vier Maibäume sind in der Freinacht in Unterfranken beschädigt worden. In Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) haben Unbekannte einen Maibaum gefällt und damit einen Schaden von 13.000 Euro angerichtet. Der Baum fiel quer über eine Straße und beschädigte dabei einen Stromverteilerkasten, eine Laterne und ein Straßenschild. Der oder die Täter seien daraufhin geflüchtet, berichtete die Polizei am Dienstag.

Im nahe gelegenen Landkreis Würzburg haben unbekannte Täter gleich drei Maibäume mit einer Kettensäge beschädigt. In der Nacht zum Montag seien drei Männer mit einem Auto in Bütthard umhergefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Tour fällten sie demnach einen Maibaum und beschädigten zwei weitere. Nun ermittelt die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es bei jeder Tat dieselben Täter waren.