Drei Männer liefern sich illegales Autorennen

Aschaffenburg (dpa/lby) – Mutmaßlich unter Drogeneinfluss ist eine 19-Jährige in Aschaffenburg mit ihrem Wagen vor einer (…)

München (dpa/lby) – In Bayern hat die Polizei in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 485 illegale Kraftfahrzeugrennen (…)

Fast 500 illegale Autorennen in zwei Jahren in Bayern

Nürnberg (dpa/lby) – Beim Beschmieren einer S-Bahn hat die Polizei drei Graffitisprayer in Nürnberg erwischt und festgenommen. (…)

Fränkische Brauereien verschenken Tausende Liter Fassbier

Viereth-Trunstadt/Zeil am Main (dpa/lby) – Weil eine fränkische Brauerei in der Corona-Krise keine Fässer verkaufen konnte, will (…)