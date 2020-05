Drei Kilo Marihuana in Kellerabteil gefunden

Kempten (dpa/lby) – Die Polizei hat in einem Kellerabteil in Kempten drei Kilo Marihuana gefunden. Ein 25 Jahre alter Mann wurde daraufhin festgenommen. Bei ihm stellten die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld sicher, die – ebenso wie die Drogen – beschlagnahmt wurden. Der Mann sei «einschlägig bekannt» teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Durchsuchung am Vortag fand im Zuge von Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz statt. Der 25-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.