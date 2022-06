Drei Haftbefehle bei G7-Grenzkontrollen vollstreckt

Im Zuge der Grenzkontrollen zum G7-Gipfel hat die Polizei drei mit Haftbefehlen gesuchte Männer festgenommen. Alle kamen in Justizvollzugsanstalten, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Ein 27-Jähriger war wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit zwei Haftbefehlen gesucht worden. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von 6700 Euro konnte der Mann nicht zahlen, Beamten brachten ihn deshalb nach der Kontrolle an der Saalbrücke bei Freilassing in ein Gefängnis, wo er nun eine Freiheitsstrafe von über vier Monaten absitzen muss.

Einige Stunden später ging den Polizisten ein 40-Jähriger ins Netz, der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem suchten den Angaben zufolge sechs weitere Staatsanwaltschaften wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz nach dem Mann.

Auch für einen 21-Jährigen endete die Einreise nach Deutschland über die Saalbrücke per Reisebus hinter Gittern. Wegen Handels mit nicht geringen Mengen und Besitz von Betäubungsmitteln suchte laut Bundespolizei das Amtsgericht München nach dem jungen Mann.