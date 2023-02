Drei Einbrüche in einer Nacht: Diebe haben es auf Firmen in Rehau abgesehen

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in gleich drei Firmengebäude in Rehau im Landkreis Hof eingebrochen. In zwei weiteren Fällen ist es bei Hausfriedensbruch geblieben, meldet die Polizei heute. Aus zwei Firmen in einem Industriekomplex in der Rudolf-Strunz-Straße haben die Täter Bargeld und Gold im Wert von über 10.000 Euro gestohlen. Aus einer Firma im Ziegelhüttenweg haben sie nur 100 Euro mitnehmen können. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Die Unbekannten verschafften sich in der Nacht außerdem Zutritt zu zwei Firmen im Wachtalweg und in der Regnitzlosauer Straße, dort entstand aber kein Sachschaden. Zeugen sollen sich bei der Kripo Hof melden.