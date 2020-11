Ingolstadt (dpa/lby) – Beim Brand einer Tiefgarage in Ingolstadt sind in der Nacht auf Freitag drei Autos zerstört worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer an einem der Autos aus und griff dann auf die beiden anderen Wägen über. Niemand wurde durch die Flammen verletzt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren zunächst unklar.