Drehleiter kaputt: Plauener Feuerwehr muss improvisieren

Die Plauener Feuerwehr muss aktuell improvisieren, sollte im Stadtgebiet ein höheres Gebäude brennen: Die Drehleiter ist kaputt. Es gab einen Unfall, an dem die Feuerwehr aber nicht selbst schuld war. Die Reparatur wird einige Monate dauern.

Aktuell muss die Feuerwehr auf ein Drehleiterfahrzeug mit einer kürzeren Rettungshöhe zurückgreifen und sie nutzt ein sogenanntes Hubrettungsfahrzeug, mit dem Rettungseinsätze in bis zu 42 Metern Höhe möglich sind. Ihr müsst euch in Plauen also keine Sorgen um die Hochhäuser machen.

(Symbolbild)