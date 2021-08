Dreharbeiten in der Region: Komparsen für Kinofilm gesucht

Einmal in einem Film mitspielen – das ist der Traum von vielen. Der könnte für einige jetzt in Erfüllung gehen, denn für den Kinderkinofilm „Die Schule der magischen Tiere 2“ laufen die Dreharbeiten auch in der Region, genauer gesagt im Kulturhaus Bad Lobenstein. Für mehrere Szenen suchen die Filmemacher jetzt noch Komparsen. Gesucht sind hauptsächlich junge Erwachsene, die als Publikum einer großen Schultheater-Aufführung mitspielen und Menschen, die Reporter vor der Kamera darstellen. Die Drehtage sind vom 23. bis 25. August.

Bewerbungen per Mail an casting.dsdmt2@gmail.com