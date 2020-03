Drastische Corona-Folgen: Tschechien schließt Grenze für Deutsche

Im Kampf gegen das Coronavirus greift unser Nachbarland Tschechien jetzt zu drastischen Maßnahmen. Das Land schließt seine Grenzen für alle Deutschen, die keinen festen Wohnsitz in Tschechien haben. Ministerpräsident Andrej Babis stufte Deutschland als Risikogebiete für eine Ansteckung mit dem Coronavirus ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag will Tschechien die ständigen Kontrollen an der Grenze wiedereinführen. Bereits seit Anfang der Woche gibt es stichprobenartige Kontrollen an Grenzübergängen, bei denen die Polizei unter anderem die Körpertemperatur misst.