Downing Street dementiert Gerüchte über Kater Larry

Was hat eine 3,6 Meter lange Würgeschlange in der Nacht auf der Straße zu suchen? Und wer fängt das Tier wieder ein, wenn Tierschützer (…)

Schon seit Jahrhunderten gibt es Berichte über ein Seeungeheuer im Loch Ness. Neue Fotos heizen die Gerüchte wieder an. Die Fotografin (…)

Eine Geburt auf dem Mond und das schon in wenigen Jahren? Tom Hanks hält das für möglich. Laut dem US-Schauspieler wäre das der (…)

Tom Hanks kann sich Mondgeburt in einigen Jahren vorstellen

Brexit-Gegner protestieren für britischen EU-Wiederbeitritt

2016 stimmte eine knappe Mehrheit in Großbritannien für den Brexit. Unter dem Motto «We want our star back!» wollen Gegner des (…)