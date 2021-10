Dormero Hotel: Eröffnung in Hof Anfang 2022

Die ersten Geschäfte haben im ehemaligen Kaufhof-Gebäude in der Hofer Altstadt schon eröffnet. Das Dormero-Hotel will Anfang kommenden Jahres nachziehen. Die Arbeiten in den Räumen befänden sich derzeit in den letzten Zügen, schreibt ein Sprecher der Kette auf Anfrage von Radio Euroherz. Das Hotel verfügt über mehr als 100 Doppelzimmer, eine Hotelbar, einen Fitnessbereich und eine Saunalandschaft. Die Eröffnung in Hof habe sich zuletzt verzögert. Das sei laut dem Unternehmen aber nicht schlimm, da die Menschen wegen Corona sowieso weniger gereist seien. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werde es eine sichtbare Eröffnung geben. Die Dormero-Kette betreibt 35 Häuser, unter anderem in Coburg und Plauen.