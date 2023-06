Doris Dörrie wünscht dem Filmfest München mutiges Publikum

Regisseurin Doris Dörrie wünscht dem Filmfest München ein offenes und neugieriges Publikum. «Ich wünsche mir ein Publikum, das sich auch Filme zumutet, die vielleicht nicht so einfach sind auf den ersten Blick», sagte die 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur bei der Eröffnung des Festivals am Freitagabend. Außerdem sei sie zuversichtlich, dass die Auswahl an Filmen in Zukunft weiterhin sehr gut und vielfältig sein werde.

Dörrie erinnert sich besonders gern an alle Filme des Sommerfestivals, die sie sonst nicht entdeckt hätte. «Zum Großteil asiatische Filme, beispielsweise aus Korea, China oder Thailand. Ich hätte sie gar nicht suchen können, weil ich ohne das Filmfest nicht von ihrer Existenz gewusst hätte.» Die Regisseurin sitzt in der diesjährigen Jury des Festivals. «Daher freue ich mich auf alle Filme dieser großartigen Reihe des internationalen Kinos.»